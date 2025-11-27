Elke Stammberger hat ihr Schöne-Dinge-Lädchen in der Bergstadt wieder vorweihnachtlich herausgeputzt. Am Samstag, 29. Dezember, und am zweiten Adventswochenende lädt sie an die Feuerschale ein.

Schöne-Dinge-Lädchen in Harzgerode wird an drei Tagen zum Treffpunkt

In Elke Stammbergers Schöne-Dinge-Lädchen geht es wieder vorweihnachtlich zu.

Harzgerode/MZ. - Im Schöne-Dinge-Lädchen in der Bergstadt in Harzgerode wird der Advent am kommenden Samstag, 29. November, ab 12 Uhr mit dem „Anleuchten“ eingeläutet. Vorgesehen ist ein Treffen an der Feuerschale bei Glühwein und weihnachtlichen Leckereien. Und nebenbei kann natürlich im Lädchen gestöbert werden.