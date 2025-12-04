Wohnungsgenossenschaft Bernburg spendet anlässlich ihres 70. Geburtstags der Stadt 70 Bäume. Wo überall in den kommenden Wochen in Bernburg gesägt und gepflanzt wird.

Der Zottelige Schillerporling hat sich durch den Stamm dieses Baumes gefressen.

Bernburg/MZ. - In den nächsten Wochen lässt die Stadt Bernburg insgesamt 157 kranke und tote Straßenbäume fällen, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Das sind deutlich weniger als in der vergangenen Wintersaison. „Da hatten wir über 300 Bäume auf der Liste“, sagte Andrea Hempel, Leiterin des Grünflächenamtes und Betriebshofes, am Dienstagabend im Umweltausschuss.