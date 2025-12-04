Unter dem Titel „Die geheime Geometrie der Landschaft“ sind jetzt spannende und außergewöhnliche Luftaufnahmen des halleschen Fotografen Horst Fechner zu sehen.

Bilder aus der Vogelperspektive - Fotograf zeigt „Geometrie der Landschaft“

Fotograf Horst Fechner zeigt in einer Ausstellung unter dem Titel „Geheime Geometrie der Landschaft“ Luftaufnahmen, die in den vergangenen 20 Jahren bei Flügen über Sachsen-Anhalt entstanden sind.

Halle (Saale)/MZ. - Bekannt ist er vor allem dank seines Luftbildkalenders. Den gibt Horst Fechner seit nunmehr drei Jahrzehnten heraus - in diesem Jahr erscheint die Jubiläumsausgabe in 30. Auflage. Und genauso lange schon ging und geht der umtriebige hallesche Fotograf regelmäßig in die Luft, um Motive in Halle und in der Region von oben abzulichten.