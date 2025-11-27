Seit 1996 gibt Horst Fechner den begehrten Luftbildkalender mit historischen Stadtansichten von Halle heraus. Wo der Jubiläumskalender für das Jahr 2026 zu haben ist.

30 Jahre „Halle von oben“ - Welche Motive ein hallescher Fotograf für 2026 ausgewählt hat

Jubiläumskalender: Fotograf Horst Fechner gibt seit 30 Jahren seinen begehrten Luftbildkalender mit historischen Halle-Motiven heraus.

Halle (Saale)/MZ. - Straßenzüge und Gasthäuser, Badeanstalten und teilweise längst verschwundene Freibäder, Brunnen und Türme - seit über drei Jahrzehnten gibt Fotograf Horst Fechner seinen vielgefragten Luftbildkalender mit halleschen Motiven heraus. Nun ist der neue Jahresplaner für 2026 erschienen - und auch diesmal hat Fechner wieder ein Thema mit einem besonderen Bezug zu Halle gewählt.