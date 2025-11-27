Historischer Luftbildkalender 30 Jahre „Halle von oben“ - Welche Motive ein hallescher Fotograf für 2026 ausgewählt hat
Seit 1996 gibt Horst Fechner den begehrten Luftbildkalender mit historischen Stadtansichten von Halle heraus. Wo der Jubiläumskalender für das Jahr 2026 zu haben ist.
27.11.2025, 15:54
Halle (Saale)/MZ. - Straßenzüge und Gasthäuser, Badeanstalten und teilweise längst verschwundene Freibäder, Brunnen und Türme - seit über drei Jahrzehnten gibt Fotograf Horst Fechner seinen vielgefragten Luftbildkalender mit halleschen Motiven heraus. Nun ist der neue Jahresplaner für 2026 erschienen - und auch diesmal hat Fechner wieder ein Thema mit einem besonderen Bezug zu Halle gewählt.