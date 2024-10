Halle (Saale)/MZ. - Was hat Horst Fechner in den vergangenen Jahrzehnten für seinen nicht nur bei Hallensern beliebten Luftbildkalender nicht alles in den Fokus seiner Kamera genommen: Halles historische Gasthäuser, Kneipen und Lokale, ebenso Brunnen, Türme oder auch bekannte und weniger bekannte Badeanstalten der Stadt: an der Saale und an Seen am Stadtrand oder auch zum Teil bereits verschwundene Freibäder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.