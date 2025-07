Die Bundesstraße 185 in Richtung Harzgerode ist gesperrt. Das Carlswerk hat trotzdem geöffnet. Und auch das Schauschmieden findet statt. Wer die Schmiede sind und was die Besucher erwartet.

Mägdesprung/MZ. - Das Carlswerk in Mägdesprung mochte Aaron Keller aus Quedlinburg schon als Kind. Eines Tages, als er wieder zu Besuch war, stand auch mal die Tür zur Schmiede daneben auf. Sie war sonst immer verschlossen. Für den damals Elfjährigen war es, als ob er plötzlich eine andere Welt betritt. In der Luft lag der Geruch von Feuer, Rauch und Arbeit. Er spürte die Hitze des Schmiedefeuers, hörte das Klingen des Hammers auf dem glühenden Eisen. Hautnah erlebte Aaron das wohl älteste Handwerk der Menschheit. Er erfuhr von Christian Wiechardt, der gelernter Schmied und Metallbaumeister ist und die alte Schmiede im Ehrenamt mit Leben erfüllt, allerhand Interessantes – und war so fasziniert, dass er fortan immer wiederkam.