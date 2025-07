Die Vorsitzende des RV Laucha, Anja Stiller (Mitte), und deren Mitstreiterin Diana Knoll (l.) beim Springturnier vor zwei Jahren an der Unstrut im Gespräch mit Sponsorin Kirsten Tänzer von der Firma LeHa.

Laucha. - Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann! Noch Anfang Juli 2024 schien die bereits mehr als ein halbes Jahrhundert alte Turniertradition in Laucha ein dramatisches Ende zu nehmen, aber nun, am bevorstehenden Wochenende, starten die Pferdesport-Enthusiasten des Reitvereins Laucha voll durch – mit einem Programm, das es in sich hat.