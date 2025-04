Das höchste politische Gremium der Stadt tagt an diesem Mittwoch im Festsaal des Stadthauses. Die Sitzung begann mit einem sehr emotionalen Moment.

Stadtrat in Halle startet emotional in die Sitzung

Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche Stadtrat tagt an diesem Mittwoch ab 14 Uhr im Stadthaus am Marktplatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse zu einem Bebauungsplan für die Erweiterung des Havag-Betriebshofs, ein Antrag der AfD, die Deutschlandflaggen vor allen städtischen Gebäuden hissen lassen möchte und eine Debatte über die Verwaltungsreform von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos).

14.05 Uhr: Sitzungsbeginn

Mit einer emotionalen Schweigeminute hat die Plenumssitzung an diesem Mittwoch begonnen. Alle Räte, die Mitglieder der Stadtverwaltung, die Presse und die Besucher im Zuschauerraum erhoben sich von Ihren Plätzen und gedachten dem am Montag plötzlich und unerwartet gestorbenen Stadtrat Tom Wolter (Volt/Mitbürger). Er wurde 56 Jahre alt.

„Wir verlieren ein politisches Unikat und einen energiegeladenen Kunstschaffenden“, sagte Ratsvorsitzender Jan Riedel (CDU). Tom Wolter sei ein Rat gewesen, der häufig den Finger in die Wunde gelegt habe. Seit 2006 war er Ratsmitglied, zuletzt Vorsitzender der Fraktion Volt/Mitbürger und in den vergangenen fast 20 Jahren Mitglied in insgesamt elf Ausschüssen.

Nach der Schweigeminute legen viele Räte Blumen auf dem Platz von Wolter, der bei der heutigen Sitzung ansonsten leer bleibt. Einige haben Tränen in den Augen.

14.15 Uhr: Klimaaktivist stellt Vogt zur Rede

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde, die am Anfang jeder Ratssitzung stattfindet, trat auch der hallesche Fridays-for-Future-Sprecher Ole Horn ans Rednermikrofon. Er warf OB Vogt vor, sein Wahlversprechen gebrochen zu haben, weil er das Dienstleistungszentrum Klimaschutz degradiert habe. „Im Wahlkampf hatten Sie noch versprochen, das Dienstleistungszentrum zu stärken", sagte Horn.

Vogt antwortete, dass er „Feinjustierungen“ in der Struktur der Stadtverwaltung vorgenommen habe. Für mehr Effizienz. Das Dienstleistungszentrum sei auch nicht degradiert worden, sondern sogar gestärkt. Als Teil des Fachbereiches Umwelt und Stadtentwicklung sei das Team Klimaschutz nun viel näher an den Stellen, wo man etwas umsetzen könne.

Horn sagte, dass Klimaschutz ein übergreifendes Thema sei, dass nicht nur einzelne Fachbereiche betreffe.

Vogt antwortete, dass er keine Kommune kenne, in der es ein eigenes Dienstleistungszentrum für Klimaschutz gebe.

14:30 Uhr: Petition gegen Jugendeinrichtung in Halle-Ost

Eine Anwohnerin aus Reideburg im halleschen Osten sprach die umstrittene neue Kinder- und Jugendeinrichtung an, die in ihrem Stadtteil eingerichtet werden soll. „Wir haben sehr viele Fragen“, sagte sie. Beispielsweise bestünden Sorgen wegen der Umnutzung des Gebäudes und ob eine Gebietsverträglichkeitsprüfung gemacht worden sei.

Katharina Brederlow (SPD), Beigeordnete für Bildung und Soziales, antwortete, dass die Landesbehörden die Einrichtung genehmigen würden. Eine Gebietsverträglichkeitsprüfung sei nicht notwendig, weil das Gebäude nicht umgenutzt werde. Die Kinder und Jugendlichen würden schließlich dort wohnen.

OB Vogt nimmt im Stadtrat eine Petition entgegen.. (Foto: Jonas Nayda)

Nach ihrem Redebeitrag übergab die Reideburgerin eine Petition mit 397 Unterschriften an den OB.

14.40 Uhr: Keine „Brandmauer“ mehr in Halle?

Ein junger Mann aus dem Publikum fragte OB Vogt, ob er nicht befürchte, die als rechtsextremistisch eingestufte AfD zu „normalisieren“, wenn er öffentlich sage, mit allen Ratsfraktionen zusammenarbeiten zu wollen, auch mit der AfD.