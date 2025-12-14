Mysteriöser Unfall bei Welfesholz: Dort hat sich offenbar ein Auto überschlagen. Es wurde demoliert und verlassen auf dem Feld entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Welfesholz/MZ/bth - Ein Unfallauto wurde bei Welfesholz auf dem Feld entdeckt: Aber wer saß am Steuer? Am Samstagmittag wurde die Polizei über ein verunfalltes Fahrzeug auf einem Feld nahe Welfesholz informiert. Vor Ort fanden die Beamten einen stark beschädigten Pkw vor, dessen Dach deutliche Spuren eines Überschlags aufwies. Von den Insassen fehlte jedoch jede Spur.

Nach ersten Ermittlungen kam das Fahrzeug offenbar auf der Landesstraße 158 aus Richtung Hettstedt gefahren. Es überquerte die Mitte des Kreisverkehrs Welfesholz, geriet anschließend nach rechts in den Straßengraben und blieb schließlich auf dem angrenzenden Feld stecken, war von der Polizei zu erfahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit die Halteranschrift. Hinweise zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Personen nimmt die Polizei entgegen.