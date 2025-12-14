Drei Vereine aus dem Landkreis überzeugen in Halle bei der Bezirksmeisterschaft.

Sportler in Grün-Weiß und der TSG trumpfen auf

Wittenberg/MZ. - An den Bezirksmeisterschaften in der renovierten Brandberge-Halle in der Saalestadt Halle nahmen sehr erfolgreich junge Leichtathleten aus den drei Vereinen des Wittenberger Kreises Annaburg, Wittenberg und Pretzsch teil. Darüber informiert Andreas Hotek, der Chef der Interessensgemeinschaft Leichtathletik, in einer Pressemitteilung.