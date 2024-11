In Halle fehlen Azubis Wohnheimplätze. Gleichzeitig gibt es viel Leerstand in Neustadt. Warum die Stadt nichts unternimmt und das Land Probleme mit der Anfrage eines Privatinvestors hat.

Investor hat Millionenplan: Wohnen Azubis bald in Halle-Neustadt?

Halle (Saale)/MZ - Halle hat ein Wohnheimproblem. Gemeint sind nicht Flüchtlinge oder Studenten, sondern Auszubildende. Es gibt insgesamt fast 7.000 Azubis an den vier halleschen Berufsbildenden Schulen (BBS). Zwei Drittel davon kommen aus Halle. Die anderen 2.500 kommen zum Teil aus ganz Sachsen-Anhalt – und brauchen oft einen Wohnheimplatz. Die Stadt bietet aber nur ein einziges Heim mit 99 Plätzen an, die praktisch immer besetzt sind. Eine spektakuläre Investition in Halle-Neustadt könnte Abhilfe schaffen.