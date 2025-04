Halles neuer Wohnmobilstellplatz am Sandanger wird Thema im Stadtrat. Wie es mit dem Projekt jetzt weitergehen soll.

Pläne für neuen Campingplatz am Sandanger in Halle werden konkret

Neuer Caravan-Stellplatz in Halle

Vor dem Tennisclub Sandanger parken schon jetzt manchmal Wohnmobile. In der Nähe soll künftig ein neuer Campingplatz entstehen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Pläne für den neuen Campingplatz am Sandanger in Neustadt nehmen immer mehr Gestalt an. Ende April soll im Stadtrat eine Vereinbarung zwischen der Stadt und der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH (EVG) beschlossen werden.