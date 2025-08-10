Das Akener Stadtfest ist seit Jahren weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. In diesem Jahr erlebt es seine 29. Auflage. Wer es unterstützt. Warum sich das Programm sehen lassen kann.

Vier Tage Party an der Elbe - Das ist bei der 29. Auflage des Akener Stadtfest geplant

Aken/MZ. - Dass die Menschen in Aken feiern können, haben sie in den letzten Jahren ausführlich bewiesen. Egal, in welcher Jahreszeit. „Party“ ist in Aken eigentlich immer angesagt. Schon zeitig im Jahr beim Karneval, im Frühjahr oder Frühsommer bei Aktionen mit Rundfunkstationen, beim Stadtfest im Sommer oder auch zum Auftakt der neuen Karnevals-Session im November.