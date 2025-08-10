Vor etwa anderthalb Jahren übernahm der neue Vorstand der SG Bad Dürrenberg um Sven Tünschel die Verantwortung für die Sportanlage in Godulla. Seither arbeiten die Mitglieder mit viel Herzblut am Erhalt und der Modernisierung ihres Vereinsgeländes. Was sie dabei antreibt.

Vereinsmitglieder der SG Bad Dürrenberg arbeiten in Eigenleistung am Erhalt ihres Sportplatzes

Sven Tünschel arbeitet mit dem Vorstand der SG Bad Dürrenberg akribisch daran, den Sportplatz auf Vordermann zu bringen.

Godulla/MZ. - Die Sportanlage der SG Bad Dürrenberg in Godulla ist keine gewöhnliche. In der Mitte ist ein Fußballplatz, drumherum schlängelt sich eine Asphaltbahn, die im Winter zum Skitraining benutzt werden kann. Hinzu kommen ein Beachvolleyballplatz im hinteren Teil des Geländes und ein Basketballplatz direkt am Eingang. Der Platz bietet somit zahlreiche Möglichkeiten, um sportlich aktiv zu werden.