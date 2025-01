Nach einer ganzen Reihe an Bränden laufen die Ermittlungen ins Leere. Die Polizei fährt unterdessen die Maßnahmen in Heide-Nord zurück. Bleiben die Brandstiftungen ungesühnt?

Brandserie in Heide-Nord: Wird Feuerserie in Halle niemals aufgeklärt?

Halle (Saale)/MZ - Nach einer bisher beispiellosen Brandserie in Heide-Nord herrscht seit drei Tagen gespenstische Ruhe in dem Stadtteil. Feuerwehrsirenen reißen die Anwohner aktuell jedenfalls nicht mehr aus der Nachtruhe.

Wie lange hält die „Feuerpause“ in Heide-Nord an?

Doch wie kommen die Ermittlungen voran? Nach MZ-Informationen derzeit nicht gut. Aus gut informierten Ermittlerkreisen heißt es, dass die Polizei aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Hinweisen kaum eine brauchbare Spur hat.

Diese zwei Fahrzeuge brannte am 6. Januar in der Waldmeisterstraße. (Foto: Marvin Matzulla)

Doch wenn kein Täter gefunden wird, wie lange bleibt dieser dann ruhig? Wie lange hält die „Feuerpause“ in Heide-Nord an, fragen sich aufgeregte Anwohner. Eine Frage, die nur der Brandstifter beantworten kann.

Brandserie in Halle: Zu viele, wollen zu viel gesehen haben

Nach MZ-Informationen hat die Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Dabei sei aber nichts was dazu führt, einem Tatverdächtigen habhaft werden zu können. Bei verschiedenen Bränden seien mutmaßliche Täter auf Fahrrädern geflüchtet, hieß es.

Dieser Pkw brannte im Heidering in Heide-Nord. (Foto: Marvin Matzulla)

In anderen Fällen will man dunkel gekleidete Personen gesehen haben. Auch eine Person in Warnjacke und E-Bike sei bereits in den Fokus der Ermittler gerückt. Alles ohne Erfolg.

Feuerserie in Halle: Verdächtige Autobewegungen in Heide-Nord helfen Ermittlern nicht weiter

Mehrfach wollen Anwohner auch verdächtige Autobewegungen beobachtet und zum Teil sogar aufgezeichnet haben. Auch das hilft der Polizei derzeit nicht weiter. Wie die MZ erfahren hat, sind in den vergangenen Tagen und zu den Uhrzeiten der Brände zahlreiche Fahrzeuge in Heide-Nord unterwegs gewesen. Alle Überprüfungen seien auch dort ins Leere gelaufen sein.

Brandserie in Halle: Polizei zieht sich aus Heide-Nord auf normales Niveau zurück

Der Brandstifter in Heide-Nord trat bisher besonders dreist auf. Trotz eines enorm hohen Kräfteaufwands der Polizei, schaffte es der bisher Unbekannte immer wieder Autos in Brand zu setzen.

Doch der Kräfteansatz ist nicht mehr länger zu halten. Bereits in der vergangenen Nacht zogen die Behörden die Einsatzkräfte auf ein normales Niveau zurück.

Auch im Fischerring brannte ein Fahrzeug. (Foto: Marvin Matzulla)

Tagelang glich Heide-Nord einem Belagerungszustand durch die Polizei. Uniformierte und auch zivile Einheiten waren täglich über Stunden auf der Suche nach dem Feuerteufel. Auch ein Hubschrauber wurde zeitweise angefordert. Alles erfolglos. Wie es nun weitergeht, bleibt völlig offen.

Brandserie hielt seit mehreren Monaten Anwohner und Feuerwehr in Atem

Die Brandserie umfasste in großen Teilen Heide-Nord und Kröllwitz. Immer wieder gingen dort seit mehreren Monaten Autos, Gartenlauben und Kellerboxen in Flammen auf. Auf der Suche nach dem Brandstifter, tappt auch die gebildete Ermittlungsgruppe der Polizei völlig im Dunkeln.