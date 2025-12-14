weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz: Mehrere Böller-Detonationen am Markt in Eisleben

Mehrere Böller-Detonationen am Markt in Eisleben: Polizei stellt Jugendliche am Busbahnhof und sichert Pyrotechnik.

14.12.2025, 13:27
Am Samstagabend wurde in Eisleben auf dem Markt geböllert.
Am Samstagabend wurde in Eisleben auf dem Markt geböllert. (Foto: IMAGO/Christian Ohde)

Eisleben/MZ/bth - Am Samstagabend sorgten mehrere laute Detonationen im Bereich des Marktes in der Lutherstadt Eisleben für Aufsehen. Gegen 19.20 Uhr entdeckte die Polizei am nahe gelegenen Busbahnhof eine Gruppe Jugendlicher, von denen einige diverse pyrotechnische Erzeugnisse bei sich hatten. Die Böller wurden sichergestellt, und die Beamten fertigten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.