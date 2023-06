Seit den Morgenstunden läuft am Dienstag in Halle-Neustadt ein Einsatz der Polizei. Auch schwer bewaffnete Spezialkräfte sollen zum Einsatz gekommen sein.

Durchsuchung in Halle mit Maschinenpistolen: Polizei schweigt zum Einsatz

Polizei schweigt zu Einsatz in Halle

Durchsuchung der Polizei in Halle-Neustadt: Ermittler tragen Taschen einen PC und eine Kiste aus dem Haus in der Bodestraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Große Aufregung in Halle-Neustadt. Dort läuft seit den frühen Morgenstunden am Dienstag in der Bodestraße eine Durchsuchung. Nach MZ-Informationen sollen dabei auch Spezialkräfte und Beamte mit Maschinenpistolen anwesend gewesen sein.