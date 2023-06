In Halle-Neustadt kam am Dienstagmorgen das Spezialeinsatzkommando Sachsen-Anhalt zum Einsatz. Drei Wohnungen wurden durchsucht. Was den tatverdächtigen Männern im Alter von 32 bis 34 Jahren vorgeworfen wird.

Ermittler tragen Taschen einen PC und eine Kiste aus dem Haus in der Bodestraße in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ/mv - Große Aufregung herrschte am Dienstagmorgen in Halle-Neustadt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landes Sachsen-Anhalt machte in der Bodestraße für eine von drei Durchsuchungen am Dienstag in Halle-Neustadt den Weg frei.