Dessau-Rosslau/MZ. - Erhard Hilmer ist der neue Klinikseelsorger am Städtischen Klinikum Dessau. Er hat die Nachfolge angetreten von Rosemarie Bahn, die nach langjähriger seelsorgerischer Arbeit am Krankenbett und darüber hinaus Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war. Darüber informierte das Klinikum in einer Mitteilung.