Eine Sporthalle in Atzendorf, die dringend saniert werden müsste, ein Loch, das am Karlsplatz in Bernburg für Blaulicht und für Aufregung sorgt, ein Silvester-Drama in Schönebeck, das erneut die Justiz beschäftigt: Im Ticker von Mittwoch, 13. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 8. November 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 9. November 2024, was sich einer Woche voller Albträume gerade noch so abgewinnen lässt.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 13. November 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

8.04 Uhr: 27 Orte haben sich beim Wettbewerb beworben. Jetzt fand die Siegerehrung mit Minister in Aderstedt statt.

Minister Sven Schulze (rechts) und Landrat Markus Bauer (links) ehren die Gewinner der Sonderpreise. Dazu gehörten auch Hannelore Hausmann von den Landfrauen aus Wohlsdorf und Crüchern sowie Karl-Friedrich Schöning (Dritter von links) aus Garsena. (Foto: Marko Jeschor)

Wie die Kandidaten bei der Jury abgeschnitten haben und wer am weitesten vorn landete, lesen Sie hier.

Baustelle in Schwarz: Noch kein Plan für mehr

7.23 Uhr: In Schwarz wird gerade die Landesstraße 63 repariert. Der Untergrund ist wenig tragbar und eine Ableitung für das Regenwasser fehlt.

Jörg Gregor entfernt hier Material von der Ortsdurchfahrt. In den kommenden Tagen soll die Straße neuen Asphalt bekommen. (Foto: Thomas Höfs)

Trotzdem gibt es für den Calbenser Ortsteil keine Planungen für einen grundhaften Ausbau. Wie es weitergeht, lesen Sie hier.

E-Scooter rammt Elektrofahrrad

6.51 Uhr: Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Fußgängerampel an der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wechselte ein E-Scooter plötzlich von der Fahrbahn auf den Gehweg und prallte dort mit dem 40-jährigen E-Bike-Fahrer zusammen.

Der Verletzte wurde von einem vorbeikommenden Rettungsfahrzeug erstversorgt und mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch im Klinikum eingeliefert. Die Aussagen des 48-jährigen E-Scooter-Fahrers wurden am Unfallort aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind laut Polizeibericht noch nicht abgeschlossen.

Nach 40 Jahren: Sporthalle in Atzendorf vor Sanierung?

6.27 Uhr: Fast 40 Jahre hat die Sporthalle in Atzendorf auf dem Buckel. Während andere Hallen in diesem Zeitraum schon mehrfach umgebaut und saniert wurden, weil der Zahn der Zeit an ihnen genagt hat, ist das Gebäude in Atzendorf fast im Originalzustand.

Die Sporthalle in Atzendorf wurde im Jahr 1986 gebaut und eingeweiht und ist fast noch im Originalzustand. Nun gibt es Pläne für eine Sanierung der Sporthalle. (Foto: Volker Müller)

Die ZLG Atzendorf möchte die Sporthalle im Unseburger Weg sanieren. Das soll mehrere Jahre dauern und mindestens 1,5 Millionen Euro kosten. Wie das gehen soll, erfahren Sie hier.

Ein Loch, eine Absperrung und die Folgen für Bernburg

6.16 Uhr: Blaulicht in Bernburgs Innenstadt: Am späten Dienstagnachmittag sind Teile des Karlsplatzes weiträumig mit Absperrband abgeriegelt worden.

Teile des Bernburger Karlsplatzes wurde von der Feuerwehr abgeriegelt. (Foto: Susanne Schlaikier)

Nach Angaben aus der Leitstelle hatte sich dort im Boden ein Loch aufgetan. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Silvester-Drama von Schönebeck erneut vor Gericht

5.57 Uhr: Der Prozess gegen einen Rentner aus Berlin, der Silvester 2022 einen Mann in Schönebeck überfahren haben soll, wurde im Magdeburger Landgericht neu aufgerollt.

Auf der Friedrichstraße kam es in der Silvesternacht 2022 zu einem Unfall, bei dem ein 42-Jähriger ums Leben kam. (Archivfoto: Stefan Demps)

Fast zwei Jahre sind nun seit der tragischen Silvesternacht 2022 vergangen. Jetzt war sie erneut Thema vor Gericht. Zum letzten Mal?