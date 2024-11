In Öl und Rost: Kunstwerke laden in Aschersleben zum Ost-Diskurs ein

Aschersleben/MZ. - Als die Mauer fiel, war Oliver Barth zehn Jahre alt und lebte mit seiner Familie in Aschersleben. Er war Schüler und – wie seine Klassenkameraden auch – Jungpionier. „Und diese Zeit als Pionier, die habe ich nicht negativ in Erinnerung. Wir haben Papier gesammelt oder uns anders eingebracht und hatten eine gute Zeit miteinander“, erinnert er sich an das zurück, was er als Kind damals gefühlt und wahrgenommen hat.