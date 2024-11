Baalberge/MZ. - Manfred Schmidt hat zum Fahrrad zeit seines Lebens eine ganz besondere Beziehung. „Ich bin jeden Tag bei Wind und Wetter zur Arbeit geradelt“, sagt der ehemalige Elektriker des Bernburger Steinsalzwerkes. Die tägliche Bewegung an der frischen Luft hat dem 73-Jährigen, der seit 1978 in Baalberge wohnt, gut getan. Dass er auch im höheren Alter fit wie ein Turnschuh ist, stellte der Vater zweier erwachsener Söhne beim diesjährigen Stadtradeln unter Beweis. Binnen drei Wochen spulte Manfred Schmidt für das Team der Volksbank, wo sein Sohn Jeffrey arbeitet, 2.220 Kilometer ab – so viel wie kein anderer der insgesamt 707 Teilnehmer, die für Bernburg in die Pedale traten. Schon bei der Stadtradeln-Premiere 2023 hatte der Rentner die längste Strecke geschafft. Seine Leistung relativiert er bescheiden: „Ich habe ja auch mehr Zeit als die meisten anderen Teilnehmer.“

