Aschersleben/Aderstedt/MZ. - Mehringen, Westdorf und Zens – das sind die Kreissieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Diese drei Orte haben sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert, zur feierlichen Abschlussveranstaltung und Preisvergabe waren alle Teilnehmer am Montag nach Aderstedt eingeladen. Und es waren viele, die mitgemacht haben. 27 Orte und Ortsteile von Aderstedt bis Zuchau haben sich der Konkurrenz gestellt und sich beworben. Das ist Teilnehmerrekord. Gesucht war das engagierteste, innovativste und aktivste Dorf – bewertet wurde nach Kriterien, die das Land vorgegeben hat. Am Ende lagen Mehringen, Westdorf und Zens gleichauf an der Spitze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.