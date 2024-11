Ein furchtbarer Unfall im Himalaya, die nächste Feuertragödie mit dem nächsten Todesfall, ein Prozess um einen unfassbaren Angriff auf Rettungskräfte - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

Was sich einer Woche voller Albträume gerade noch so abgewinnen lässt

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

kennen Sie das, wenn man Wochen hat, die man einfach so schnell wie möglich vergessen will? Jetzt nicht so eine wie die davor, wo man mit dem Gruseln noch kokettieren konnte, weil ja Halloween war. Nein, so ein richtiger „Driss“, wie man in meiner rheinischen Heimat zu sagen pflegt. Klingt übrigens viel besser – und noch gerade so vertretbar – im Gegensatz zur hochdeutschen Übersetzung.