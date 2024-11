Der deutschlandweit agierende Royal Cat Club hat in Nachterstedt eine erfolgreiche Premiere für neue Ausstellungen hingelegt. Warum die Akteure so begeistert sind.

Nachterstedt/MZ. - Nein, Schokoladenfabrikbesitzer ist Willy Wonka nicht. Wohl aber eine Neva Masquarade und damit Kater einer nicht ganz so populären Katzenrasse. Das will Besitzerin Mariela Großkreuz ändern. Denn: „Sie sind auch für Menschen mit Katzenallergie geeignet“, weiß die aus Berlin stammende Züchterin, die am Wochenende bei der Katzenausstellung des Royal Cat Clubs in Nachterstedt mit dabei ist, und erzählt, dass eine ihrer Käuferinnen vor Glück sogar geweint habe. „Sie hatte sich nämlich schon als Kind eine Katze gewünscht.“