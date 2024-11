Mit 2,33 Promille am Steuer hat ein Mann ein Auto touchiert, 50 Euro pro Bürger soll es in Börde-Hakel und Westeregeln für die Windräder in der Nähe bald geben, gerne im „Paradies“ geblieben wären die Pächter in Bernburg: Im Ticker von Donnerstag, 7. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 7. November 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 8. November 2024.

Das ist neu am Freitag:

8.08 Uhr: Wie verwirklicht man den Traum vom eigenen Haus? Was sollten Sie bei der Altersvorsorge beachten? Welche Geldanlagen sind seriös?

Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft laut einer Ankündigung der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt Jana Köhler, Beraterin für Finanzdienstleistungen, die am Montag, 18. November, von 9 bis 16 Uhr in der Beratungsstelle Aschersleben, Herrenbreite 9, einen Spezialberatungstag zu Versicherungen, Geldanlagen, Baufinanzierungen und Krediten durchführt.

Eine Terminvereinbarung unter der Nummer 03473/ 80 52 96 oder direkt in der Ascherslebener Beratungsstelle ist in jedem Fall erforderlich.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kurs: Meditation in Bernburg

7.21 Uhr: Die Kreisvolkshochschule bietet im Programmbereich Gesundheit regelmäßig Kurse, die Entspannung im Alltag, Meditation und Achtsamkeit zum Thema machen.

Am Donnerstag, 22. November, beginnt am Standort Bernburg ein Meditationskurs mit vier Terminen von 17 bis 18.30 Uhr. Teilnehmer lernen, ihrem Alltag gelassener, entspannter und glücklicher zu begegnen. Sie erfahren ein neues Gesundheitsbewusstsein und werden sich wacher, energiegeladener, gesünder und ruhiger fühlen. Die vermittelten Meditationsarten lassen sich auch gut in den Alltag integrieren. Für alle, die bereits Erfahrungen haben, ist der 19 Uhr anschließende Kurs die richtige Wahl.

Anmeldung ist telefonisch unter 03471/684-624210 oder online unter kvhs.salzlandkreis.de möglich.

Mit 2,33 Promille am Steuer

6.49 Uhr: Am Mittwochnachmittag wurde laut Polizei durch Zeugen ein Verkehrsunfall auf der Leauer Straße beobachtet. Der Fahrer eines Pkw touchierte beim Vorbeifahren ein anderes geparktes Fahrzeug und verursachte dabei Sachschaden.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch die Zeugen gestoppt und der Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nachdem die Zeugen den Beamten den Unfallhergang geschildert hatten, nahmen sie Kontakt zum mutmaßlichen Unfallverursacher auf. Hierbei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 58-Jährigen festgestellt.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von 2,33 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde schließlich nur an seine Freundin ausgehändigt, so die Polizei.

Geld für das Windrad in der Nähe

6.24 Uhr: 50 Euro für jeden Bürger in Westergeln und Börde-Hakel soll es für die Windenergieanlagen in der Nähe geben.

Von Windrädern soll bald jeder was haben. So lautet zumindest der Plan in Börde-Hakel und Westeregeln. (Symbolfoto: dpa)

Die Wdp GmbH will neben den Einwohnern der Gemeinde Börde-Hakel auch die im Umfeld der in Westeregeln geplanten Windräder an Erträgen beteiligen. Alle Einzelheiten dazu lesen Sie hier.

Die Pächter verlassen das „Paradies“

6.16 Uhr: Für die Bernburger Ausflugsgaststätte „Paradies“ wird ab 2025 ein neuer Betreiber gesucht.

Im Frühjahr 2023 hatten Yvonne und Maik Adler das „Paradies“ samt Märchengarten übernommen. Nach zwei Saisons hat das Pächter-Ehepaar nun von der Bernburger Freizeit GmbH die Kündigung erhalten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was das bisherige Pächter-Ehepaar Adler und die BFG zur Kündigung sagen und welches Problem es mit dem Märchengarten gibt, erfahren Sie hier.

Hilfe zur Selbsthilfe in Sachsendorf

5.59 Uhr: Was wird mit der Sachsendorfer Grundschule, wenn die Schülerzahlen wieder fallen?

Nur auf den ersten Blick intakt: Das Gebäude – es ist eine Baracke – des jetzigen Speiseraums soll abgerissen werden. Der Grund ist Schimmel. (Foto: Thomas Linßner)

Darüber diskutierten Eltern, Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter. Und es gab Vorschläge zur Selbsthilfe - trotz oder gerade wegen des DDR-Charmes der Räumlichkeiten.