Eine vom Hochwasser am 1. Juni betroffene Cochstedter Familie wünscht sich von der Stadt, dass die umgekippte Straßenbegrenzung gerichtet wird. Was der Bürgermeister sagt.

Beim Starkregen im Juni schoss das Wasser in Cochstedt von der Straße Am Schwimmbad durch Lücken im Bordstein auf das Haus der Familie Jelitto zu. Die Lücken gibt es noch heute.

Cochstedt/MZ - Wenn Rainer Jelitto und seine Frau an den 1. Juni denken, dann könnten sie heute noch heulen. Ihr Grundstück in Cochstedt wurde überflutet, weil das Wasser von den umliegenden Äckern über die Straße und über eine Wiese durch ihr Haus lief. Noch heute kämpfen sie mit den Folgen und wünschen sich Hilfe von der Stadt Hecklingen. Eigentlich gehe es ihnen nur um umgekippte Bordsteine am Straßenrand, berichtete Jelitto nach dem „Großschaden“ in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.