Auto kracht ins Rathaus in Könnern

Ein Mercedes ist in Könnerns Rathaus gekracht.

Könnern/MZ. - Einen folgenschweren Unfall hat die Fahrerin eines Mercedes am Montag in Könnern verursacht. Sie verwechselte nach Angaben der Polizei beim Einparken zunächst den Gang, rammte daraufhin einen Baum und krachte zum Schluss auch noch in das Rathaus.