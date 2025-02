A 14 bei Förderstedt bleibt am Abend nach einem Unfall für anderthalb Stunden gesperrt, Fahrer laut Polizei mit 2,58 Promille beim Test, gefährliche Kurve bei Calbe sorgt für den nächsten Unfall und die nächste Sperrung: Im Ticker von Montag, 10. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

22.12 Uhr: Eine schlechte Nachricht noch am Abend: Zu einer Sperrung der A 14 ist am Montagabend nach einem Unfall auf der Höhe von Förderstedt in Richtung Süden gekommen. Der 30-jährige Fahrer eines VW Transporters war nach Angaben der Polizei um 19.49 Uhr einem anderen PKW auf der linken Fahrspur aus bisher unbekannter Ursache von hinten aufgefahren.

Der VW Transporter kam auf der linken Fahrspur an der Leitplanke zum Stehen und war nicht weiter fahrbereit. Das andere Fahrzeug konnte auf dem Standstreifen halten. Auf allen Fahrstreifen habe sich ein großes Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen, so die Polizei. Zudem seien Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ausgelaufen.

Nach einem Unfall auf der A 14 kam es bei Förderstedt am Abend zu einer anderthalbstündigen Sperrung in Richtung Süden. (Symbolfoto: dpa)

Am Unfallort konnten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.

Danach wurde er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte konnte seine Fahrt unverletzt fortsetzen. Die Richtungsfahrbahn Dresden musste bis zur Bergung des nicht mehr Transporters für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

So jeck feiert Poley Karneval zum Jubiläum

19.11 Uhr: Zum Abschluss noch mal jeck: Der Karnevalsverein des Bernburger Ortsteils Poley ist in seine 40. Session gestartet.

Mit einem großen Eröffnungstanz sind die Karnevalisten aus Poley in die 40. Session gestartet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Zuschauer bei der Premiere miterlebt haben, sagen wir Ihnen hier.

Athenslebener Weg: Das Wasser ist immer noch da

18.47 Uhr: Seit September 2023 haben mehrere Anwohner rund um den Athenslebener Weg in Staßfurt Wasser im Keller.

Seit September 2023 hat Karin Triller in ihrem Haus im Athenslebener Weg in Staßfurt Wasser im Keller. (Foto: Enrico Joo)

Bis heute ist das Problem nicht gelöst. Alles wartet auf ein Gutachten. Wie der aktuelle Stand der Dinge ist, sagen wir Ihnen hier.

Schon wieder Unfall in Tippelskirchen

18.13 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Tippelskirchen sind am Montag drei Personen verletzt worden. Die Straße musste für einige Zeit gesperrt werden.

Bei dem Unfall in Tippelskirchen wurden drei Personen leicht verletzt. (Foto: Feuerwehr)

Warum die Kurve bei der Feuerwehr für solche Unfälle schon bekannt ist, erklären wir Ihnen hier.

Wahl: Viel Arbeit für die Verwaltung in Schönebeck

17.41 Uhr: Wahlhelfer, Wahllokale, Unterlagen: Ist Schönebeck bereit für den 23. Februar? Die Antwort lautet: Ja, aber es ist eine Menge Arbeit.

In 23 Wahllokalen können die Schönebecker am Sonntag in einer Woche ihre Stimme im Rahmen der Bundestagswahl abgeben. (Archivfoto: Paul Schulz)

Was die Stadt alles schon geschafft hat und warum das Bürgerbüro trotzdem deshalb mehrere Tage geschlossen bleiben muss, verraten wir Ihnen hier.

Wer holte die Weihnachtsbäume in Bernburg ab?

17.03 Uhr: An der Langen Straße in Bernburg türmt sich ein Berg Weihnachtsbäume.

Das sagt der Chef des Kreiswirtschaftsbetriebes dazu, dass die Weihnachtsbäume immer noch nicht weg sind.

Ohne Helm mit Kind auf dem Quad

16.23 Uhr: Die Polizei hat am vergangenen Sonntagnachmittag auf der Landstraße bei Neugattersleben einen 39-Jährigen kontrolliert, der gemeinsam mit einem Kind auf einem Quad unterwegs war.

Keiner von beiden habe einen vorgeschriebenen Helm getragen, heißt es im Polizeibericht weiter. Zudem habe sich am Fahrzeug kein Kennzeichen befunden.

Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, war es nicht zugelassen. Gegen den Fahrzeugführer wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es von der Polizei.

Knecht Ruprecht hat wieder einen Stempelkasten

15.51 Uhr: Bei all den Hiobsbotschaften um beschädigte und zerstörte Stempelkästen des Salzländer Kulturstempels gibt es auch noch gute Nachrichten zu vermelden.

So wurde der in die Jahre gekommene Stempelkasten am Spielplatz des Ilberstedter Ortsteils Cölbigk, der mit Flechten bewachsen und dessen rote Farbe stark verblasst war, jüngst durch einen neuen Kasten ersetzt.

Der Stempelkasten für 1000 Jahre Tanzwunder in Cölbigk wurde erneuert. (Foto: Kurt Kuchinke)

Die im Sommer 2020 eröffnete Sonderstempelstelle erinnert an die über 1000 Jahre alte Überlieferung vom Tanzwunder und dem Knecht Ruprecht. (kku)

Kartenautomat im Bahnhof Alt Felgeleben gesprengt

15.06 Uhr: In der Nacht vom Sonntag zum Montag haben unbekannte Täter einen Kartenautomaten im Bahnhof Alt Felgeleben gesprengt. Wie die Polizei berichtet, sei dieser dadurch komplett zerstört worden. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Was aus dem Automaten fehlt, ist noch offen. Ein Zeuge habe noch einen dunklen Audi Kombi wegfahren sehen, berichtet die Polizei. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises telefonisch unter 03471/3790, entgegen.

Historisches Gatersleben unterhaltsam

14.31 Uhr: Die Treckerfreunde Gatersleben hatten zu einem Vortrag über die Ortsgeschichte eingeladen.

Es ist voll in der Treckergarage. Die Vorträge von Andreas Czihal sind beliebt. (Foto: Kerstin Beier)

Chronist Andreas Czihal überzeugte dabei das Publikum einmal mehr mit Kenntnis und Humor. Wie genau, das erzählen wir Ihnen hier.

Hypnose in Atzendorf im Selbstversuch

13.43 Uhr: Was macht eigentlich eine Hypnose mit mir? Funktioniert das überhaupt? Und hinterlässt das Spuren?

Volksstimme-Reporter Enrico Joo in Hypnose. Dabei hat er ganz genau den Moment bemerkt, in dem er fotografiert wurde. Er war jederzeit ansprechbar und wach. (Foto: Nicole Schütze)

Reporter Enrico Joo hat den Selbstversuch gemacht: Er hat sich von der Therapeutin Nicole Schütze aus Atzendorf hypnotisieren lassen. Welche Erkenntnisse er dabei gewonnen hat, erzählt er hier.

Willingmann spricht noch mal über die Ampel

12.57 Uhr: Zum Neujahrsempfang hatten die Sozialdemokraten am Wochenende ins Ascherslebenerr Bestehornhaus geladen. Gastredner war Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt.

Minister Armin Willingmann, Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten, Kreis-Chef René Wölfer und Ortsvorsitzender Yves Metzing (v.l.). (Foto: Kerstin Beier)

Der sprach mitten im Wahlkampf in Aschersleben auch noch mal rückblickend über die Arbeit der Ampelkoalition. Das hatte er dazu zu sagen.

Schon sieben Mal kam der Meister aus Großmühlingen

12.09 Uhr: Holger Zwernemann aus Großmühlingen ist amtierender Deutscher Meister in der Taubenzucht.

Holger Zwernemann steht in seinem Taubenschlag. (Foto: Stefan Demps)

Einen Titel, den er schon sieben Mal erringen konnte, und nun erneut verteidigen will. Was ihn antreibt, lesen Sie hier.

Ein Anlauf im Nachbarschaftszentrum

11.26 Uhr: Die Mitglieder des Jugend- und Sozialausschusses haben sich jüngst im Nachbarschaftszentrum Talstadt (NBZ) umgeschaut.

Joachim Hennecke (links), ehrenamtlicher Helfer, erläuterte den Ausschussmitgliedern die Bedeutung des Nachbarschaftszentrums. (Foto: Engelbert Pülicher)

Der 2012 eröffnete Neubau in der Krumbholzstraße 13 ist vorwiegend für ältere und alleinstehende Bernburger ein Anlaufpunkt. Was sie dort erwartet, lesen Sie hier.

Wo ist Platz für legale Graffitis in Staßfurt?

10.37 Uhr: Wo ist in Staßfurt Platz für künstlerische Graffiti? Die Stadt Staßfurt sucht Flächen für legale Kunst.

Wie genau Vorschläge gemacht werden können, erfahren Sie hier.

Sonnabends ist das Ballhaus jetzt länger auf

10.03 Uhr: Im Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus in Aschersleben sind die Öffnungszeiten angepasst und die Saunazeiten für die Frauen verändert worden.

Das gehört zu den ersten Maßnahmen des neuen Chefs Jörg Widder. Was es dazu sonst noch zu berichten, lesen Sie hier.

So feiert Nienburg Karneval

9.24 Uhr: Die Mitglieder des Nienburger Carneval Clubs (NCC) sind am Wochenende mit ihrer ersten Prunksitzung in diesem Jahr gestartet.

Große Show des Nienburger Carneval Clubs (Kamera: Video: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann)

Was es dabei zu erleben gab, lesen Sie hier - und sehen Sie oben.

Noch mal auf den Spuren von Adam Olearius

8.38 Uhr: Die Adam-Olearius-Schule Aschersleben führt ihr Jubiläums-Musical über ihren Namensgeber noch zweimal im Bestehornhaus auf und erntet Begeisterungsstürme.

Empfang am russischen Hof. Die Tänzerinnen versetzen das Publikum in eine andere Welt. (Fotos: Thomas Tobis)

Was der Universalgelehrte den Schülern heute noch sagen kann, erzählen wir Ihnen hier.

Die Dorfdisco in Baalberge ist zurück

7.43 Uhr: Die Dorfdisco ist zurück in Baalberge: In der Sportlergaststätte in Baalberge soll bald so gefeiert werden wie „früher“ in den 1980ern und 1990ern.

Heiko Scharf (v.l.) und Uwe Wachsmuth freuen sich auf die Party in Baalberge. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Gäste dort erwartet, erfahren Sie hier.

„Jetzt müssen wir in den Harz, Papa"

6.52 Uhr: Da ist sie, die sechste Folge unseres Podcasts „Salz Land Köpfe“. Dieses Mal erklärt der Vorstandsvorsitzende der Salzlandsparkasse, Hans-Michael Strube, was für ihn die Region ausmacht.

In der Geschäftsstelle an der Friedensallee in Bernburg trifft Frank Klemmer Hans-Michael Strube (rechts) von der Salzlandsparkasse. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und er, einer der Protagonisten des Gemeinsamen in einem komplizierten Kreisgebäude, erzählt, wie er gleich zu Beginn mit der Kreisreform wieder „rausgeflogen“ ist.

Es zeigt sich ein Sparkassen-Chef als grenzenloser Optimist. Warum das ausgerechnet in der Geschäftsstelle an der Friedensallee in Bernburg tut, eine seiner 46 Adressen im Salzlandkreis, verraten wir Ihnen auch hier.

"Salz Land Köpfe": Ein Sparkassenchef auf den Spuren seiner eigenen Anfänge Video: Frank Klemmer, Christian Kadlubietz

Calbe hat sein eigenes Norderney

6.24 Uhr: Als Norderney zum Baden sehr beliebt war: Der Calbenser Horst Kober erinnert daran, dass es außerhalb der Stadt einst einen sehr beliebten Badesee gab.

Dieses heute zerknitterte Foto von dem Badesee hat Horst Kober noch. (Repro: Thomas Höfs)

Von dem einstigen Trubel im Sommer ist nicht mehr viel geblieben. Dafür gibt es noch jede Menge von damals zu erzählen. Und das machen Horst Kober und wir hier.

Wie groß ist der Zahnärztemangel im Salzlandkreis?

6.12 Uhr: Zahnmediziner warnen vor einem drohenden Zahnärztemangel – vor allem auf dem Land.

Einen Zahnarzt zu finden, könnte in Zukunft für einige Menschen – auch im Salzlandkreis – schwieriger werden. (Symbolfoto: dpa)

Welche Maßnahmen und Ideen es dagegen gibt und was ein Ascherslebener Mediziner dazu sagt, berichten wir Ihnen hier.

Eine besondere Nacht der Bildung in Staßfurt

5.58 Uhr: Der Ansturm auf die Berufsbildenden Schulen in Staßfurt am Freitag war unübersehbar groß. Am Freitag hatten Lehrer und Schüler zur „Nacht der BbS“ eingeladen. „Wir veranstalten das seit fünf Jahren – bewusst von 16 bis 20 Uhr. Damit möchten wir uns von ähnlichen Veranstaltungen abheben“, erklärte Schulleiter Sascha Bock mit einem Lächeln.

Einen etwas anderen Blick hinter Schulkulissen gewährten Nick Spanjer (links), Justin Rücker und die WEMA in Staßfurt. (Foto: Lutz Krüger)

Das gelang auch dank ungewöhnlicher Auftritte: Nick Spanjer und Justin Rücker von der Theater-AG schlüpften zum Beispiel in Frauen-Kostüme. Der Staßfurter Standort gehört zu den Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises WEMA. Rund 650 Schüler besuchen die Einrichtung.