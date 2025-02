Zahnmediziner warnen vor einem drohenden Zahnärztemangel – vor allem auf dem Land. Welche Maßnahmen und Ideen es dagegen gibt und was ein Aschersleber Mediziner dazu sagt.

Einen Zahnarzt zu finden, könnte in Zukunft für einige Menschen – auch im Salzlandkreis – schwieriger werden.

Aschersleben/MZ. - Der Aschersleber Zahnarzt Christoph Honigmann blickt besorgt in die Zukunft. Bis 2030 werden für über 500.000 Menschen in Sachsen-Anhalt die Kapazitäten für die zahnärztliche Behandlung knapp. „Dass sich die Situation in den kommenden Jahren enorm zuspitzen wird, scheint vielen noch gar nicht bewusst zu sein“, meint der Zahnmediziner. Denn noch sei der nahende Versorgungsengpass wenig sichtbar.