Gastredner ist Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Er spricht in Aschersleben über die Arbeit der Ampelkoalition.

Aschersleben/mz. - Miteinander zu reden, „live und in Farbe“ und nicht etwa in Chats und Foren, das bezeichnete SPD-Ortsvorsitzender Yves Metzing als „die schönste Beschäftigung überhaupt.“ Und dies ist auch der Zweck des SPD-Neujahresempfangs, zu dem er gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden René Wölfer am Sonnabend ins Ascherslebener Bestehornhaus eingeladen hatte.