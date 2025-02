Im Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus in Aschersleben sind die Öffnungszeiten angepasst und die Saunazeiten für die Frauen verändert worden. Das gehört zu den ersten Maßnahmen des neuen Chefs Jörg Widder.

Blick in die Schwimmhalle des Ballhauses, das seit Jahresbeginn einen neuen Geschäftsführer hat.

Aschersleben/MZ. - Seit 1. Januar steht das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus am Seegraben in Aschersleben unter neuer Leitung. „Ich habe ein tolles, engagiertes Team vorgefunden“, lobt der neue Chef im Haus, Jörg Widder, seine 13-köpfige Mannschaft. An den Personalien habe sich nichts geändert, sagt er, „ich bin immer noch dabei, alle kennenzulernen und bin mit allen im Gespräch. Von den Sportvereinen bis hin zum Gastronomen“. Ihm sei es wichtig, die Kollegen „stärken- und schwächenorientiert“ einzusetzen und auch soziale Netzwerke stärker als bisher einzubinden.