Die Mitglieder des Nienburger Carneval Clubs (NCC) sind am Wochenende mit ihrer ersten Prunksitzung in diesem Jahr gestartet. Das gab es zu erleben.

Bernburg/MZ. - Für diese Party hatten sich die Besucher des Klubhauses Maxim Gorki in Nienburg am Samstagabend ganz besonders in Schale geworfen. Hippies saßen neben Prinzessinnen und Teufel sowie Polizisten neben Super Mario. Und mindestens genauso bunt wurde es auch, als die Mitglieder des Nienburger Carneval Clubs (NCC) um Constanze I. und Tilo II. das Publikum von der Bühne aus zur ersten Prunksitzung in diesem Jahr mit dem Schlachtruf „Nienburg krah krah!“ begrüßten.