Empfang am russischen Hof. Die Tänzerinnen versetzen das Publikum in eine andere Welt.

Aschersleben/MZ. - Am Anfang waren da nur ein dickes Buch und ein weißes Blatt. So beschreibt Fachlehrerin Annette Suttkus den Beginn eines Projektes an der Adam-Olearius-Schule. Am Ende schließlich, nach arbeitsreichen Monaten, war daraus etwas Begeisterndes geworden: das Musical „Die großen Reisen des Adam Olearius“, in dem 150 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne singen, tanzen, musizieren und schauspielern.