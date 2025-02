Der Karnevalsverein des Bernburger Ortsteils ist in seine 40. Session gestartet. Das haben die Zuschauer bei der Premiere miterlebt.

So feiern Poleyer Karnevalisten runden Geburtstag

Mit einem großen Eröffnungstanz sind die Karnevalisten aus Poley in die 40. Session gestartet.

Poley/MZ. - Eine etwas andere Geburtstagsparty haben die Besucher der ersten Karnevalsveranstaltung in diesem Jahr am Samstagnachmittag in Poley erlebt. Anstatt einer Torte gab es ein ganzes Kuchenbüffet und dazu auch noch ein rund dreistündiges Showprogramm.