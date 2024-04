Weil er das Auto der Freundin angezündet haben soll, steht ein Staßfurter in Aschersleben vor Gericht, Strenznaundorf freut sich schon auf den Mai und die DDR-Oldtimer, Biere freut sich, dass der Supermarkt wieder auf ist: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 16. April 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 17. April 2024:

Das ist neu am Mittwoch:

6.43 Uhr: Vorfreude aufs Wochenende? Die Folk-Band „Hüsch!" gastiert am Freitag, 19. April, in Aschersleben. Das Debütalbum „Songs of Heimat“ ist ab 20 Uhr im Kunstquartier Grauer Hof zu hören.

Auf Heimatgefühle setzt die Folk-Band „Hüsch!" bei ihrem Konzert in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Karten für das Konzert gibt es unter der Telefonnummer 03473/80 90 79, per E-Mail an [email protected] oder an der Abendkasse.

Auto der Freundin in Brand gesetzt?

6.19 Uhr: Ein Staßfurter steht vor dem Amtsgericht Aschersleben, weil er das Fahrzeug seiner Partnerin in Brand gesetzt haben soll.

Am Amtsgericht Aschersleben wird derzeit gegen einen Staßfurter Bundeswehrsoldaten verhandelt. (Foto: Frank Gehrmann)

Dazu soll er sie zweimal zu Hause geschlagen haben. Was jetzt beim Prozess herauskommt, lesen Sie hier.

Ansturm der kultigen DDR-Zweiräder

6.06 Uhr: Am 1. Mai erwartet das Örtchen Strenznaundorf wieder viele hunderte Oldtimerfans.

Weit mehr als 2.000 Besucher haben zum DDR-Zweiradtreffen die Festwiese in Strenznaundorf gestürmt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Inzwischen gehört das Treffen laut Veranstalter zu einem der größten in Mitteldeutschland. Das hier können Fans und Besucher dort erleben.

Markt in Biere öffnet nach dem Umbau wieder

5.51 Uhr: Neues Gesicht, alte Werte: Nah und Gut Achtenicht in Biere öffnet nach 14-tägigem Umbau seine Pforten und präsentiert sich in frischem Gewand.

Einige Neuerungen erwarten die Kunden beim Einkauf trotz der nur sehr kurzen Abwesenheit dennoch schon.