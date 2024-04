Der Fotograf Michael Kiesslich zeigt in zwei Büchern, wie sich Bernburg in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert hat. Wie er zur Fotografie gekommen ist.

Bernburg in Bildern

Der Fotograf Michael Kiesslich hat zwei Bücher herausgegeben, in denen zu sehen ist, wie sich Bernburg in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Unglaublich! So sah es damals aus? Daran kann ich mich gar nicht mehr recht erinnern.“ So oder ähnlich klingen oft die Kommentare von Bernburgern, die ihre Stadt schon vor der Wende kannten, wenn sie in die Bücher von Michael Kiesslich schauen.