7.03 Uhr: Im Rahmen des Seniorenkollegs der Hochschule Anhalt 2023/24 referiert am Donnerstag, 18. April, um 15.45 Uhr, Professor Sebastian Trojan. Der Vortrag findet im Bunge-Saal des Alten Rathauses in Bernburg, Markt 17 statt. Das Thema ist „Nachhaltige Logistik und Mobilität“.

In einer Welt, in der der Klimawandel zunehmend eine Bedrohung unserer Lebensgrundlage darstellt, stehen Logistik und Mobilität in einem herausfordernden Spannungsfeld. Im Rahmen der Veranstaltung werden Lösungsansätze für die nachhaltige Gestaltung von Logistik- und Mobilitätsnetzen vorgestellt.

Stadtwerke Aschersleben warnen vor Anrufen

6.38 Uhr: Die Stadtwerke Aschersleben warnen vor Anrufern, die sich als Händler ausgeben und vorgeben, für die Stadtwerke die Zählernummer abzufragen. Angeblich gehe es um die Stromversorgung und neue Abschläge.

„Am häufigsten sind Telefonnummern mit einer Hamburger, Berliner oder Münchener Vorwahl (040, 030 oder 089). Die Anrufe kommen nicht von den Stadtwerken. Die Angabe der Zählernummer reicht dem Anrufenden, um eine Ummeldung vorzunehmen“, warnen die Stadtwerke.

„Geben Sie keine Daten am Telefon bekannt. Sollten Sie unsicher sein, rufen Sie uns an!“ Die Service-Hotline lautet: 03473/923535.

Was macht der Behindertenbeauftragte?

6.17 Uhr: Wie barrierefrei ist der Salzlandkreis? Wird dafür genug getan?

Torsten Sielmon arbeitet als Museumspädagoge in Bernburg. Im Ehrenamt ist er Behindertenbeauftragter. (Foto: Enrico Joo)

Am ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten und am Kreis wurde Kritik geübt. Dagegen wehrt sich Amtsinhaber Torsten Sielmon. Und der Ehrenamtler fordert eigentlich sogar einen hauptamtlichen Nachfolger.

Neue Windräder am Bullenstedter Brocken?

6.04 Uhr: Leistungsstärkere und höhere Windräder sollen am Bullenstedter Brocken entstehen.

Mitglieder des Bernburger Planungs- und Umweltausschusses informierten sich im Windpark nahe des Walkhügels über die Investorenpläne. Passend zum Thema blies der Wind auf der Anhöhe zwischen Aderstedt und Osmarsleben kräftig. (Foto: Torsten Adam)

Nahe des Walkhügels könnten bis zu 21 neue Anlagen errichtet werden. Warum die Stadt Bernburg dafür den Flächennutzungsplan ändern müsste und welche Kritik es daran gibt, lesen Sie hier.

Tempo 20 statt Schrittgeschwindigkeit?

5.53 Uhr: Ein Stadtrat in Calbe will die verkehrsberuhigte Zone vor dem Rathaus abschaffen.

In der Schloßstraße herrscht zum Teil Schrittgeschwindigkeit. (Foto: Thomas Höfs)

Weil die Autofahrer sich kaum daran halten würden und die Schilder dafür nicht gedacht sind. Dass was er stattdessen vorschlägt, ist tatsächlich keine Verkehrsberuhigung, sondern eine Beschleunigung. Zumindest auf dem Papier.