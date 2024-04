In der Kunsthalle Bernburg ist am Sonntag unter dem Titel „Meer seh’n“ eine Ausstellung mit Werken der Hallenser Künstlerin Anja Nürnberg eröffnet worden.

Bernburg/MZ. - „Auf der Elbe bis nach Hamburg und von Hamburg nach Hawaii“, sang der Shanty-Chor aus Schönebeck am Sonntagvormittag bei der Vernissage in der Kunsthalle Bernburg. Er stimmte das Publikum damit auf eine gewisse maritime Atmosphäre ein, die zur Ausstellung der Hallenser Künstlerin Anja Nürnberg passte. Unter dem Titel „Meer seh’n“ stellt sie momentan einige ihrer Werke in der Kunsthalle aus. Neben einigen Bildern, die unmittelbar etwas mit Bernburg zu tun haben, zeigt Anja Nürnberg auch Werke, in denen ihre Sehnsucht nach dem Meer spürbar ist. Ihr Lieblingsmeer ist die Ostsee, verriet sie.