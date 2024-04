Wassertourismus Spektakulärer Start für neuen Bootsanleger auf der Saale in Bernburg

Entlang der Saale zwischen Könnern und Calbe sollen in diesem Jahr sieben neue Bootsanleger entstehen, um den Wassertourismus anzukurbeln. In Bernburg ist am Dienstag der Startschuss gefallen - auf spektakuläre Weise.