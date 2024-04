Ein Gottesdienst, drei Kirchen: Was einen Freitagabend-Gottesdienst in Aschersleben so besonders macht

Aschersleben/MZ/kwu - Auf einen besonderen Gottesdienst am Freitagabend, 19. April 2024, ab 19 Uhr, macht Ascherslebens Pfarrerin Anne Bremer aufmerksam. Denn dieser findet nicht in einer, sondern in gleich drei Kirchen statt. Unter dem Motto „Wir machen uns auf den Weg“ wird 19 Uhr in der Johanniskirche in der Oberstraße begonnen, dann geht es von dort aus weiter in die Margarethenkirche. „Sie brauchen ein Fahrrad, ein Moped, einen Roller oder ein Auto. Wir bilden auch Fahrgemeinschaften, so dass alle mitkommen“, kündigt Anne Bremer an.

Letzte Station des Abends ist dann die Stephanikirche. „Dort enden wir mit einer außergewöhnlichen Musikgruppe – der Chimesgruppe aus Staßfurt. Um rauszukriegen, was das ist, kommen Sie vorbei. Anschließend gibt es Abendessen für alle“, so die Pfarrerin.

Hintergrund der Aktion ist das Vorhaben der evangelischen Kirche Aschersleben, die Kirchen zu öffnen und zugänglich zu machen. „Jeden Tag sollen Touristen und Einwohner die Möglichkeit haben, in die Kirchen hineinzugehen. Einfach mal Pause machen, Atem holen, die Ruhe genießen. Die Kirche als ihren Raum kennenlernen und vielleicht auch neue Erkenntnisse haben.“

Dafür sucht die evangelische Kirche noch Freiwillige, die Teil der jeweiligen Kirchenteams für die Johannis- oder Margarethenkirche sowie die Kirche in Westdorf werden. „Im Wechsel schließen sie die Kirche auf und abends wieder zu. Schauen nach, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht gehen Sie auch mit dem Hund eine Runde und gucken einfach mal vorbei“, erklärt Bremer.

Wer sich vorstellen kann, in so einem Kirchenteam mitzuwirken, kann Anne Bremer beim „Kirchen-Öffner-Gottesdienst“ am oben genannten Freitagabend ansprechen oder sich telefonisch bei ihr, unter 0173/579 19 81, melden.