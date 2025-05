Naumburg - Ein erfolgreiches Geschäftsjahr in der Baumarktbranche steht und fällt mit den Frühjahrsmonaten März, April und Mai. „Wir erzielen in diesen drei wichtigen Monaten einen relevanten Teil unseres Jahresumsatzes“, erklärt Roy Köhler, Leiter des Obi-Baumarkts in Naumburg. Dabei sei das Geschäft sehr abhängig vom Wetter, das ja bekanntermaßen gerade in diesen Monaten gerne mal verrücktspielt. „Wenn es grau draußen ist oder regnet, sind das die Tage, an denen die Frequenz hier schwächer ist. Kommt dann der erste Sonnenstrahl raus, sind auf einmal die Einkaufswagenboxen vor dem Markt wieder leer.“

