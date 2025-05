Auf dem Markt wird eine Sportarena aufgebaut, in der sich am Freitag die besten Kugelstoßer messen sollen. Dass die Anlage internationalen Standards genügt, ist eine Herausforderung.

Fällt im Sandkasten am Roten Turm ein Weltrekord?

Kugelstoßen auf Markt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Halles größter Sandkasten ist eine Attraktion. Passanten zücken ihre Handys, andere bleiben neugierig stehen und schauen zu, wie Lkw tonnenweise Sand, Kies und Split innerhalb des mächtigen Holzrahmens abkippen. „Wird das ein Fundament für ein Hochhaus?“, scherzt ein älterer Herr, der genüsslich an seinem Eis leckt. Dann antwortet er sich rasch selbst. „Ich weiß natürlich, für was das hier ist. Im Kugelstoßen war ich leider nie so gut“, erzählt er.