So soll die Wessel-Villa in Bernburg nach der denkmalgerechten Restaurierung einmal aussehen.

Bernburg/MZ. - Denkmalschützer bezeichnen sie als architektonischen Höhepunkt der Friedensallee. Die imposante Villa mit der Hausnummer 22a, in den Jahren 1896/97 im Stil des Historismus für Solvay-Standortgründer Carl Wessel gebaut, führte dennoch in den vergangenen drei Jahrzehnten hinter dem schmiedeeisernen Zaun ein Schattendasein. Kein Investor wagte sich an den wirtschaftlich riskanten Umbau des Einzeldenkmals. Dass nun eine Leipziger Immobilienfirma die Villa aus ihrem Dornröschenschlaf wachküssen will, ist kein Zufall.