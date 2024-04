Eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit gab es an der Montessori-Grundschule in Aschersleben.

Vom Solarauto bis zum Insektenhotel: Was Ascherslebener Montis in Projektwoche gebastelt haben

Aschersleben/MZ/kwu - Projektzeit war in der vergangenen Woche in der Montessori-Grundschule. Dabei drehte sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Neben Ausflügen in einen landwirtschaftlichen Betrieb oder zur Ökostation nach Neugattersleben haben die Kinder auch in der Schule zum Thema gearbeitet.