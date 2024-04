Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neugattersleben/MZ. - Die neu gegründete Solarpark Neugattersleben GmbH mit Sitz in Neugattersleben plant, nördlich von Neugattersleben, rechts und links der Autobahn 14 auf insgesamt 92 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Das Projekt wird von der in Berlin ansässigen Firma „e-wikom“ gemeinsam mit der ortsansässigen und landwirtschaftlich tätigen Familie Linse-Wall auf deren Flächen entwickelt. Geplant wird eine konventionelle Freiflächen-Photovoltaikanlage, mit einer jährlichen Leistung von zirka 92 Megawatt Peak, also bei optimalen Bedingungen. „Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 23.460 Haushalten“, erläuterte Denis Kühn bei der Präsentation des Projektes Ende März bei einer Ortschaftsratssitzung in Neugattersleben.