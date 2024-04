Erneuerbare Energien boomen in Mitteldeutschland: In Neukieritzsch im Süden Leipzigs ging zuletzt Deutschlands größter Solarpark ans Netz.

Halle/MZ. - Die erneuerbaren Energien werden in Mitteldeutschland rasant ausgebaut. Der Netzbetreiber Mitnetz Strom rechnet mit einer Verdreifachung der grünen Erzeugungsleistung im Netzgebiet bis 2030. „Im vergangenen Jahr wurden bei der Installation neuer Anlagen Rekordwerte erzielt“, sagte Christine Janssen, kaufmännische Geschäftsführerin von Mitnetz Strom, am Montag. So habe sich die Zahl der Anlagen um 40 Prozent auf 108.000 erhöht. Der Sprung geht vor allem auf kleine Steckersolar-Anlagen zurück, die sich auch Mieter auf dem Balkon installieren können. Mitnetz ist der größte Stromnetzbetreiber im südlichen Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen versorgt auch Regionen in Westsachsen, Thüringen und Brandenburg.