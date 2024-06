SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Eine Kirche in Könnern, die vor sich hin bröckelt, ein Automat in Schönebeck, der leckere Pizza verspricht, eine Suche nach Schwänen in Staßfurt, die an der Bode endet: Im Ticker von Donnerstag, 20. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.