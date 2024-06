Die Arbeit an den kaputten Straßen in Aschersleben und in den Ortsteilen geht nur schleppend voran. Zumindest gibt es einen Plan. Doch bis der abgearbeitet ist, wird es noch dauern.

Aschersleben/MZ - Die Kritik am Zustand der Straßen in Aschersleben und in den Ortsteilen reißt nicht ab. An der Schwelle zum Sommer sind die Spuren des Winters in Gestalt tiefer Schlaglöcher im Asphalt vieler Straßen noch immer ein Ärgernis.