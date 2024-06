Bernburg/MZ. - „Für uns als BTV ist heute hier Schluss. Der Caterer organisiert nächstes Wochenende noch ein Abschlussfest“, ließ Kurhausleiter Matthias Hecker am Montagabend verlauten. Das Programm mit Olaf Schubert war nun für lange Zeit das letzte im Bernburger Kurhaus. Doch nicht nur deshalb waren die vielen Gäste gekommen.

Comedian Olaf Schubert ist ein Zugpferd, auch wenn sein „Hörspielprogramm“ weniger bekannt war. Eine junge Frau kannte ihn aus der „heute show“ des ZDF und war erschienen, weil sie ihn da so genial findet. „Ganz Bernburg ist gekommen“, stellte Schubert erfreut fest, als er von unten aus der Puppenbühne auftauchte.

Vor niemenden Halt gemacht

„Und die Presse ist auch da, die „Bernburger Frösi“ frotzelte er den Fotografen an, um dann das „adrette Haus mit Niveau“ zu loben – das konnte man nun werten, wie man wollte. Mit seinen typischen Moderationen führte er von einem „Hörspiel“ zum nächsten. Für die hinteren Reihen waren die kleinen Puppenspielsequenzen sicher wirklich nur Hörspiele. Die Figuren entsprachen in der Größe denen für Kinderhände, schließlich hat er ja „alles selbst gekauft“.

Inhaltlich macht Schubert vor nichts und niemandem halt, ist ironisch, deutet manchmal nur an, wird niemals plump, bleibt immer geistreich. Das gefiel Birgit Beyer aus Bernburg besonders, die mit ihrer Schwester und zwei weiteren Bekannten gekommen war.

„Sein Programm ist sehr gut, weil es so facettenreich und aktuell ist sowie Tiefgang hat. Toll finde ich seinen regionalen Bezug. Er hat sich mit unserer Region beschäftigt. Nur schade, dass die Mitschnitte manchmal schlecht zu verstehen waren.“ Denn was Schubert und sein mitspielender Partner hinter der Puppenbühne sagten, kam vom Band.

Schubert spannte den Bogen sehr weit, von ungenügender Beratung beim Einkauf, speziell in einer Apotheke, über Streiks einiger Berufsgruppen, die sich besonders für Wortwitz eigneten; es ging um Preissteigerungen, Waffenhandel, Wehrpflicht – die Liste ließe sich noch viel weiter führen

. Urkomisch seine Beschreibung eines Hybridfahrzeuges, denn der Sohn muss die ganze Nacht in der Garage die Bremse betätigen, damit der Wagen am nächsten Tag eine gewisse Reichweite erzielt. Oder seine Beschreibung des „Erotik Car Wasch Shops“, der mit einem „Schiguli“ angefahren wurde. (Wer diesen Pkw-Typ nicht mehr kennt: Er galt zu DDR-Zeiten als Luxuslimousine und wurde in der Sowjetunion gebaut).

Manchmal genügte nur ein Satz

Manchmal genügte ein Satz von ihm, um eine Lachsalve auszulösen. Herrlich der Videoeinspieler mit ihm als Sportreporter beim Fußball oder als jeweils ein anderer Spieler im Interview. Bedrückend im zweiten Teil sein Vorschlag einer „Rentnerklappe“, um die Bürokratie bei der Beantragung eines Pflegeheimplatzes zu umgehen. Doch das kann selbst er so nicht stehen lassen.

Deshalb wird es dann zum Programmende hin gleich mit mehreren Szenen erotisch, auch das natürlich im typischen Stil von Olaf Schubert: „Zensiert“ steht auf dem Schild, das zum Schluss vor Hahn und Ente beim Liebesspiel geschoben wird.